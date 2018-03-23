Huawei запустила в России первое публичное облако за пределами Китая

Китайская Huawei запустила в России публичное облако — первое облако за пределами Китая под собственным брендом. Его оператором стала российская 3data. Клиенты могут воспользоваться вычислительными и сетевыми сервисами, а также сервисами хранения данных, управления и безопасности.

Облако Huawei

Китайская компания Huawei совместно с российским операторам дата-центров 3data запустила в России публичное облако. Это первый облачный проект Huawei за пределами Китая, запущенный под собственным брендом. Облако получило название Huawei 3data Cloud. Подразделение российской Huawei, которое будет за него отвечать, называется Huawei Cloud.

Huawei 3data Cloud обеспечит корпоративным клиентам возможность работать более чем с 20 различными вычислительными и сетевыми сервисами, а также сервисами хранения данных, управления и безопасности. Все сервисы можно масштабировать в режиме реального времени. Управление осуществляется через личный онлайн-кабинет и или задокументированный API. К концу 2018 г. количество сервисов планируется довести до 50.

Кроме того, на базе платформы Huawei 3data Cloud партнеры Huawei смогут создавать собственные решения класса «ПО как услуга» (SaaS) и «платформа как услуга» (PaaS). Это могут быть сервисы из сферы интернета вещей, видео, больших данных, киберспорта и других.

Технические особенности

Huawei 3data Cloud построен на базе платформы OpenStack и собственных разработок Huawei. 3data будет заниматься вопросами эксплуатации облака, а также отвечать за первую и вторую линии поддержки. При работе с клиентами оператор будет выступать как эксклюзивный партнер Huawei.

Преимуществом Huawei 3data Cloud как публичного облака разработчики считают то, что заказчик может выставить самостоятельно нужные ему настройки в личном кабинете, а не пользоваться коробочным решением. Кроме того, оплата производится только за те ресурсы, которые были реально использованы.

Также Huawei, как крупная глобальная компания, обещает предоставить клиентам больший объем и разнообразие сервисов, чем «небольшие компании», которые работают на облачном рынке в России. Это избавит заказчика от необходимости восполнять за счет сторонних решений недостающий функционал облака и даст возможность тестировать нужные ему сервисы в реальном масштабе.

Что умеют сервисы Huawei

Заказчик может развернуть вычислительную инфраструктуру для своих приложений в сервисе эластичных облачных серверов (ECS). Разработчик обещает запустить сервер «за минуты» благодаря наличию предварительных настроек. Заказчик может выбрать готовый образ виртуальных машин или загрузить свой. Работа с облачной инфраструктурой происходит через API.

Хранение данных осуществляется через сервис эластичных блочных дисков (EVS). Блочное хранилище подключается к эластичному облачному серверу. Также хранение данных реализовано в сервисе объектного хранения (OBS) и облачного бэкапирования (EVS).

Сетевые сервисы Huawei дают возможность настроить архитектуру сети в облаке. Инфраструктура клиента подключается к облаку через сквозной VPN, политики безопасности настраиваются через встроенный межсетевой экран. Есть возможность автоматической балансировки нагрузки, а также заказа и подключения публичных IP-адресов онлайн.

В число сервисов безопасности входят решения для предотвращения DDoS-атак. Политики безопасности можно создавать автоматически либо вручную.

Huawei и российские облака

По данным Huawei, в 2017 г. рынок облачных решений в России вырос на 25%, что значительно опережает рост рынка традиционной ИТ-инфраструктуры. Это, а также приоритетный статус облачных технологий и цифровой трансформации бизнеса в правительственной программе «Цифровая экономика» и стало основными причинами запуска Huawei 3data Cloud, сообщает компания.

По словам Вана Вэя (Wang Wei), директора направления Huawei Cloud в России, китайский вендор намерен за несколько лет выбиться в лидеры на мировом облачном рынке. Компания сообщает, что ежегодно тратит 10% дохода на исследования и разработки, в общей сложности это составляет $45 млрд за последние 10 лет.

Чем занимается 3data



Первый дата-центр 3data под названием «Знаменка» появился в начале 2011 г. Он расположен в здании одноименного бизнес-центра. Изначально там обслуживались и пользовались услугами комплексного ИТ-аутсорсинга только клиенты компании ИТХ. В конце 2011 г. открылся второй дата-центр под названием «Олимпийский», расположившийся в подвальных технических помещениях спортивного комплекса «Олимпийский».

В конце 2012 г. сеть 3data вышла на рынок облачных услуг, а в конце 2013 г. стала самостоятельной компанией. Бизнес строится на основе идеи дата-центров «шаговой доступности» — они разбросаны по всей Москве и находятся рядом со станциями метро и крупными автодорожными путями. Дата-центры 3data отвечают стандарту надежности и безопасности Tier 3.

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