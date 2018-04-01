Никак не ожидала такого вот конца

Вс, 1 Апр 2018. Общество

В Гродно пьяный мужчина сломал женщине челюсть за отказ познакомиться

Как стало известно, 35-летняя женщина отдыхала в увеселительном заведении в Гродно. В какой-то момент к ней стал настойчиво приставать 42-летний мужчина. Однако женщина отказывалась знакомиться с пьяным ухажером.

«Кавалер» был огорчен отказом женщины и решил отомстить, ударив ее по лицу кулаком. Как пояснил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим БАЗЫЛЕНКО, удар был такой силы, что женщина получила перелом нижней челюсти.

В отношении жителя Гродно возбуждено уголовное дело по ст. 149 УК Республики Беларусь («Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения»). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы и штраф. По данному факту идет разбирательство.



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