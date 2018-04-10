Лукашенко не исключает передачи части функций от президента … своим детям?

Независимые аналитики отмечают, что все изменения в Конституцию начиная с 1996 года, были направлены исключительно на усиление президентской власти, вертикали и несменяемости президента. Причем вводилось это всё в завуалированной форме. Напомним, что именно благодаря изменениям в Конституцию декреты и указы А.Лукашенко стали выше закона, а парламент лишили фактической возможности завидовать и изменять законы.

Не исключено, что в основу изменений Конституции Республики Беларусь войдут положения о наследственности президентской власти, передачи президентской власти декретом, о возможности президентства для Коли Лукашенко в раннем возрасте, о возможности внесения изменений в Конституцию декретом или указам президента. Все это будет естественно закамуфлировано под общие формулировки, но на практике может оказаться реальностью, как положения о верховенстве декретов и указав президента над законами Республики Беларусь, и после “референдума” сможет оказаться, что декреты и указы президента станут выше Конституции.

Александр Лукашенко не исключает передачи части функций от президента другим ветвям власти. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных средств массовой информации, передает БЕЛТА.

Лукашенко, комментируя перспективы внесения изменений в Конституцию, отметил, что, с его точки зрения, часть функций должна перейти от президента другим ветвям власти. Особенно, по его мнению, надо усилить роль исполнительной власти.

При этом Александр Лукашенко считает, что момент для изменения Конституции еще не наступил. «Знаю точно, что этот момент еще не наступил», — подчеркнул он.

При корректировке Основного закона страны, убежден президент, важно не перечеркнуть все то, что уже сделано, сохранить это достояние, достижение. «Мы должны это передать нашим детям и внукам», — отметил Александр Лукашенко.

Напомним, в 2016 году партия ЛДП предложила провести референдум о внесении изменений в Конституцию, на который предлагалось вынести среди прочего вопрос об увеличении срока полномочий депутатов обеих палат парламента и местных советов с 4 до 5 лет и увеличении срока полномочий президента с 5 до 7 лет. Комментируя эти предложения, Лидия Ермошина в конце того же года заявила, что ЦИК никаких поручений на этот счет не получала.

Однако 15 марта 2018 года этот вопрос на встрече с судьями Конституционного суда затронул президент Беларуси Александр Лукашенко. Он заявил, что «нужны наработки».

«А вдруг жизнь перед нами поставит вопрос, может быть, не ребром, но сложится ситуация, что надо быстро, в течение года, выдать на-гора новую Конституцию, положить народу на стол — голосуйте (я сторонник только всенародного референдума), а у нас наработок не будет», — предположил руководитель государства.

На прошлой неделе о возможности и необходимости референдума заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

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