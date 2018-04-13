13 апреля Таганский суд города Москвы принял решение заблокировать мессенджер Telegram в России

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с решением московского суда заблокировать Telegram на территории России.

«Решение заблокировать Telegram вызывает глубокое беспокойство, поскольку оно мешает важной роли интернет-посредников в реализации права на свободу слова. В последние годы Telegram также стал важным каналом для распространения информации различными средствами массовой информации», — говорится в заявлении Дезира, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Он призвал российские власти пересмотреть решение о блокировке Telegram.

13 апреля судья Таганского суда Юлия Смолина удовлетворила ходатайство Роскомнадзора о блокировке мессенджера Павла Дурова и постановила ограничить доступ к нему. Иск был подан после того, как Telegram отказался предоставлять ключи шифрования силовикам. Суд объяснял, что мессенджер может быть разблокирован, если исполнит требование ФСБ и передаст силовикам ключи дешифровки сообщений пользователей.

Заседание продлилось всего 15 минут, представители Telegram на него не явились.

Блокировку решили начать немедленно, еще до вступления решения в законную силу.

Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram 6 апреля, досудебная подготовка по делу состоялась 12 апреля, рассмотрение иска по существу - 13 апреля. Суд удовлетворил ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке мессенджера после того, как ведомство получит решение Таганского суда.

Поводом для иска о блокировке мессенджера стал отказ Telegram передавать ФСБ ключи о дешифровке сообщений пользователей. Роскомнадзор может потребовать суд заблокировать доступ к сервисам, которые включены в реестр организаторов распространения информации в интернете (ОРИ), но не исполняют обязанности ОРИ - в частности, по запросу МВД и ФСБ не предоставляют информацию для декодирования сообщений, которыми обмениваются пользователи.

Роскомнадзор включил Telegram в реестр ОРИ 28 июня 2017 года. Этому предшествовала полемика между основателем мессенджера Павлом Дуровым и Роскомнадзором, в которой глава ведомства Александр Жаров лично обратился с письмом к команде Telegram с требованием передать данные о сервисе.

В итоге Дуров пошел навстречу и опубликовал на своей странице в “ВКонтакте” и без того общедоступные данные компании для внесения в реестр, однако с оговоркой, что компания “не будет выполнять антиконституционный и нереализуемый технически “закон Яровой” - равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram”.

Тогда же Дуров назвал планы блокировки мессенджера “саботажем государственных интересов”.

“Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США WhatsApp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram”, - задавался вопросом Дуров.

Летом 2017 года ФСБ запросила у Telegram ключи для дешифровки сообщений. Сообщалось, что два из шести номеров телефонов, переписку по которым хотело расшифровать силовое ведомство, принадлежали фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга (трагедия произошла в апреле 2017 года). Telegram ключи не предоставил - за отказ сотрудничать с ФСБ компании был назначен административный штраф в размере 800 тыс. рублей.

Telegram пытался оспорить этот штраф в Мещанском суде Москвы. Адвокаты Telegram объясняли, что компания не имеет технической возможности предоставить ключи для дешифровки сообщений. “В Telegram есть два чата - секретный и облачный. Ключи шифрования меняются в чатах каждые 100 сообщений или примерно через неделю, при этом расшифровать сообщения в секретном чате не может никто, включая разработчика программного обеспечения, кроме самого отправителя, который может его расшифровать с помощью специального приложения. При этом ключи в нем также постоянно меняются”, - рассказывал один из адвокатов мессенджера Дмитрий Динзе. Однако суд встал на сторону российских властей.

После этого Telegram попытался оспорить в Верховном суде РФ приказ ФСБ, устанавливающий процедуру предоставления ведомству ключей для дешифровки сообщений пользователей. 20 марта суд отказался удовлетворить иск. В этот же день Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию для декодирования сообщений, на это ведомство дало мессенджеру 15 дней (срок истек 4 апреля).

2 апреля руководитель международной правозащитной группы “Агора”, которая представляет мессенджер в судах, Павел Чиков сообщил, что мессенджер Telegram уведомил Роскомнадзор о невозможности выполнить требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей. В ведомстве сообщали, что ответов от Telegram на их запрос не поступало - в связи с неисполнением уведомления Роскомнадор инициировал судебный процесс о блокировке Telegram.

“Позиция Telegram остается прежней: требования ФСБ предоставить доступ к частной переписке пользователей неконституционны, не основаны на законе, технически и юридически неисполнимы, следовательно, требование блокировки также необоснованно”, - так комментировал иск Чиков.

Глава Роскомнадзора утверждал, что Telegram лукавит, заявляя о невозможности передать ключи шифрования ФСБ. “Потому что - что касается нешифрованных чатов, то специалисты в публичной плоскости говорили, что предоставление ключей возможно”, - объяснял Жаров.

ФСБ и Telegram привлекались к делу как заинтересованные лица. Таганский суд Москвы отклонил все ходатайства адвокатов Telegram о переносе даты рассмотрения дела. При этом Дуров запретил адвокатам мессенджера присутствовать на решающем заседании суда о блокировке Telegram в России, которое состоялось 13 апреля.

Примечательно то, что Таганский суд Москвы вынес решение в пользу немедленной блокировки Telegram также со ссылкой на соображения защиты конституционных прав пользователей мессенджера. “Удовлетворяя ходатайство заявителя об обращении к немедленному исполнению решения суда, суд исходит из того, что длительное неисполнение судебного постановления может привести к существенным нарушениям конституционных прав субъектов персональных данных, нанести значительный ущерб публичным и частным интересам”, - говорится в полном тексте решения судьи Юлии Смолиной.

Операторы связи и интернет-провайдеры традиционно сдержанно реагируют на подобного рода блокировки, отмечая лишь, что компании будут действовать в “строгом соответствии с действующим законодательством”.

“Конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности”, - прокомментировал Дуров решение суда о блокировке мессенджера в России. “В Telegram мы можем себе позволить не заботиться о выручке и продажах рекламы”, - добавил он.

В феврале-марте Telegram привлек в ходе ICO $1,7 млрд - на развитие собственного блокчейн-проекта Telegram Open Network (TON). Сообщалось, что в числе участников ICO Telegram глава Qiwi Сергей Солонин, фонд TMT Investments, миллиардер Роман Абрамович, экс-совладелец “Вимм-Билль-Данна” Давид Якобашвили и сооснователь инвесткомпании DST Юрий Мильнер.

В пятницу, после решения суда, Telegram стал самым популярным бесплатным приложением в магазине App Store. В “Мегафоне” сообщил, что активность пользователей в Telegram на фоне решения о блокировке выросла на 20%, WhatsApp - на 5%, Skype - на 130%. Количество регистраций в ICQ за день выросло в три раза, в TamTam - в 10 раз (оба мессенджера принадлежат Mail.ru Group, чей основной акционер - “Мегафон”, подконтрольный Алишеру Усманову).

Несмотря на то что Дуров пообещал использовать встроенные методы обхода блокировки, российские пользователи, ведомства и чиновники уже начали активно исследовать альтернативные мессенджеры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил “Интерфаксу”, что установил мессенджер ICQ в пятницу вечером и тестирует его. “Пока просто пробуем и смотрим”, - пояснил он, отвечая на вопрос агентства. Ранее в пятницу Песков заявил журналистам, что после блокировки Telegram в Кремле выберут для работы другой мессенджер с наиболее приемлемым набором услуг. При этом он подчеркнул, что решение о том, какой мессенджер будет выберет администрация президента, пока не принято.

Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко перешел в ICQ. Департамент информационных технологий Москвы - в TamTam. Следить за новостями МИД РФ можно будет в мессенджере Viber. Федеральная антимонопольная служба России рекомендовала подписываться на странички ведомства в Facebook, Twitter, YouTube и “ВКонтакте”. Глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил, что не намерен искать пути обхода блокировки Telegram.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил “Интерфаксу”, что Роскомнадзор добавит в выгрузку для операторов связи и интернет-провайдеров адреса для блокировки Telegram на территории РФ в понедельник, 16 апреля.

Материалы по теме: Telegram messaging service (Телеграм кроссплатформенный мессенджер), Гарлем Дезир, Социальные сети

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