Роскомнадзор начинает и…. проигрывает

С 16 апреля Роскомнадзор безуспешно пытается заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Ведомство побило собственный рекорд по числу заблокированных сетевых адресов за сутки, но мессенджер все еще работает. Как ему это удается и сколько он еще продержится?

Рекорд по блокировкам

Роскомнадзор пошел в наступление на Telegram в понедельник утром, начав с блокировки 9 тысяч сетевых адресов мессенджера. Когда Telegram переключился на облачные серверы американских компаний Google и Amazon, ведомство принялось и за них, дойдя до рекорда - около 20 млн заблокированных сетевых адресов за сутки. К вечеру вторника количество заблокированных адресов снизилось до 16 млн.

По словам эксперта по блокировкам Филиппа Кулина, до начала наступления на Telegram максимальное количество заблокированных сетевых адресов не превышало 4-5 тысяч. “Если у Роскомнадзора был план по количеству заблокированных сетевых адресов, то за сутки они перевыполнили его на весь оставшийся период существования Земли”, - говорит Кулин.

Эксперт написал программу для отслеживания блокировок сетевых адресов в режиме реального времени. “Роскомнадзор для блокировок раздает операторам связи специальный файлик, - поясняет Кулин. - Он секретный, но несколько операторов связи скидывают это файл мне”. Результатами мониторинга он делится на сайте 2018.schors.spb.ru.

Ту же тактику, но в меньших масштабах Роскомнадзор использовал против интернет-рации Zello. Хотя Amazon попросила Zello покинуть свой сервис, рация продолжает работать на ресурсах Google и при помощи VPN-сервисов.

Британское представительство Amazon не смогло своевременно ответить на запрос Би-би-си, планирует ли компания расстаться с Telegram из-за блокировок.

Невинные жертвы

Сетевые адреса, которые массово блокирует Роскомнадзор, принадлежат не только Telegram. Владельцы других интернет-сервисов и сайтов пожаловались на сбои в работе. В их числе онлайн-магазины, сервисы доставки и даже мессенджер-конкурент.

“Арендовав инфраструктуру у Amazon и Google, Telegram получил сотни IP-адресов и сделал свою систему распределенной: пользователи получили большое количество точек входа под другими IP-адресами, не внесенными в черный список Роскомнадзора”, - говорит руководитель аналитического подразделения по информационной безопасности ООО “ТСС” Илья Шарапов.

По его словам, технически вычислить все новые адреса проблематично, и Роскомнадзор пошел по простому пути, начав блокировать не отдельные сетевые адреса, а целые подсети, объединяющие сотни и тысячи соседних адресов. “В результате недоступным оказался не только Telegram, но и другие ресурсы, которые пользовались облачным хостингом Amazon и Google”, - заключает Шарапов.

Роскомнадзор заявил, что информация о блокировках законопослушных сервисов недостоверна. Для проверки этой информации ведомство даже создало “горячую линию”: hotlinerkn@rkn.gov.ru.

“Сообщения, поступающие на данный электронный адрес, будут проверяться, при необходимости последует публичный ответ”, - говорится в заявлении ведомства.

“Это утверждение Роскомнадзора, по меньшей мере, лукавство, - продолжает Шарапов из ООО “ТСС”. - Сайт нашей компании также хостится на Amazon. В результате действий ведомства пять из восьми наших айпишников оказались недоступны, из-за чего возникли трудности с доступом к сайту”.

Би-би-си нашла подтверждение этим словам: сетевые адреса компании обнаруживаются в черном списке Роскомнадзора, хотя российские власти ее ни в чем не обвиняют.

Партнер “Центра цифровых прав”, юрист проекта “Роскомсвобода” Саркис Дарбинян полагает, что от “ковровых бомбардировок” Роскомнадзора пострадали тысячи компаний. “Просто не все еще подали голос, - говорит юрист. - Это упущенная выгода и парализованная работа коллектива, поскольку пострадали таск-мессенджеры. Эти потери еще предстоит оценивать, и мы будем поддерживать предпринимателей в судах”.

Что будет дальше

Telegram удается легко перенастраивать сетевые адреса пользователей на те, что еще не заблокированы, при помощи пуш-уведомлений смартфонов. На это обратило внимание издание iGuides.

Пуш привязан к идентификационному номеру устройства и приходит с серверов Google, Apple или Microsoft - в зависимости от используемой платформы. Если заблокировать сетевые адреса, которые используются для доставки уведомлений на смартфоны, все приложения перестанут получать пуши, отмечает издание.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил телеканалу “Дождь”, что ведомство уже вычислило сетевые адреса, которые используются для отправки уведомлений на смартфоны. Жаров не уточнил, будут ли они заблокированы.

17 апреля Роскомнадзор также потребовал у Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений - App Store и Google Play соответственно. Компании пока не выполнили это требование.

Некоторые пользователи говорят, что до сих пор не заметили ни единого сбоя в работе Telegram, хотя они не используют средства обхода блокировок и подключены к крупным российским интернет-операторам.

Продержится ли мессенджер в таком режиме и дальше?

Материалы по теме: Telegram messaging service (Телеграм кроссплатформенный мессенджер), Россия

Оставить комментарий:

Имя E-mail (не публикуется) Сообщение:



При покупке квартиры целесообразно провести психолого-психиатрическую экспертизу продавца При покупке квартиры целесообразно провести психолого-психиатрическую экспертизу продавца. Об этом рассказал председатель Государственного комитета судебных экспертиз Андрей Швед в эфире интернет-телевидения “СБ”. После крупных сделок, в основном купли-продажи квартиры, со стороны продавца могут появиться родственники, готовые оспорить законность сделки. Чтобы минимизировать вероятность возникновения подобных проблем, до сделки целесообразно провести психолого-психиатрическую экспертизу продавца. Подробнее»

Долгосрочная аренда жилья за символическую плату с правом выкупа Жаль, что это происходит не в Беларуси, а только в соседней Польше В Польше стартует новая жилищная программа «Mieszkanie plus». С 2018 года, а точнее с этой весны, в Польше стартует новая жилищная программа «MieszkaniePlus». Разберемся, что она из себя представляет. Программа была разработана польскими властями специально для тех, кто по каким либо причинам не может себе позволить купить жильё, а в предоставлении ипотечного кредита ему отказано. Подробнее»

На Олимпиаде в Пхенчхане используют методы белорусских властей (видео)? Еще свежи в памяти события, когда основные конкуренты А.Лукашенко на пост президента Республики Беларусь строем отправлялись прямиком на кладбище или в тюрьму. На Олимпиаде в Пхенчхане до этого пока не дошло, но белорусского претендента на золотую медаль бесцеремонно “подвинули” от золотой медали. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал судейство в отношении белорусского фристайлиста Антона Кушнира на Олимпиаде в Пхенчхане: выкинули главного конкурента из финала. Об этом глава государства заявил 18.02.2018 журналистам, передает корреспондент БЕЛТА. Подробнее»

Заложниками химической “бомбы” замедленного действия станут 360 тысяч жителей города Гродно Заложниками очередной химической “бомбы” замедленного действия станут 360 тысяч жителей города Гродно. Напомним, что по общим правилам химические предприятия такого типа, как в Гродно, должны находиться а 20-30 км. от крупных городов. Логично было строить новое предприятие на приличном расстоянии от областного центра. Но кого интересует судьба 360 тысяч человек, которые будут ежедневно вдыхать воздух с примесью отработки химпроизводства, а случае ЧП вообще могут быть похоронными на кладбище, которое находиться недалеко он самого предприятия “Гродно Азот”. Подробнее»

Против людей потерявших работу начнут принимать экономические репрессии Противостояния власть имущих и простого белорусского народа набирает обороты. Власть все больше становится похожей на обезьяну с гранатой. Новый “оригинальный” способ “борьбы” с тотальной безработицей в Беларуси “изобрели” государственные умы в Беларуси. Если кто-то думает, что это будет создание новых производств и высококвалифицированных рабочих мест, то он сильно ошибается. Всех безработных заставят… имитировать трудоустройство и самозанятость, а против людей потерявших работу начнут принимать экономические репрессии. Вот такая альтернатива недавнему скандальному декрету, установившему налог на безработных. Подробнее»

“Смертники” из МВД Введение повсеместной продажи алкоголя не обсуждали, ввели тихо и по закону (указу, декрету, постановлению), а вот ограничения по продаже алкоголя сегодня решили обсудить. То, что вводить ограничительные меры по продаже такого наркотика, как алкоголь - давно пора, было понятно даже первокласснику. Но достаточно ли только запретительных и ограничительных мер по продаже алкоголя, который сегодня продают круглосуточно везде, даже на АЗС? Подробнее»

Как секты превращают людей в дойных коров В России действует не менее 5 крупных сект. Например, к кришнаитам попадают через йогу, лекции в интернете, спецтренинги, - говорит мне кандидат психологических наук Александр Невеев. - Сначала поют, потом смотрят, что из тебя выжать. Многие думают, что это просто учение, а не секта. На этом заблуждении народ и попадает в их сети! Подробнее»

В Беларуси займутся “разведением” и “отстрелом” предпринимателей? В Беларуси похоже начнут “разводить” и “отстреливать” предпринимателей. А почему нет? Рыбу, бычков и даже страусов разводят. Очевидно, что данный декрет, вынужденная и временная мера, а не путь к либерализации бизнеса. Нужно куда-то срочно деть 500 тысяч безработных. Путь найден - тех кто не может найти работу, зарегистрируют предпринимателями, потом декрет отменят или изменят условия работы, бизнес станет невозможным и его прикроют, а долги перед государством у банкротов и неудачников - предпринимателей останутся Подробнее»

Пожар как способ восстановить справедливость? Не совсем удачно произошла очередная “прихватизация” властями чужого имущества. “Врагу” не достался “отжатый” в Гродно пивзавод, во всяком случае в том виде, в котором его изъяли в доход государства. Так должно было все выглядеть по плану…. Вопросов с данным пивзаводом много. Он стоит в центре города и не выпускает пива уже 10 лет. То, что там никто ничего все это время не делает, было видно многочисленным контролерам и всем властям. Подробнее»