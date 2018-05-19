Обвиняемый утверждает, что сначала брать взятку вообще не хотел…

В Гродно начался судебный процесс над замдиректора «Гродноэнерго» Станиславом Сковородцевым. Его обвиняют в получении взяток за предоставление необходимой информации одному из участников аукционов, которое проводило РУП «Гродноэнерго». Кроме этого, заместитель гендиректора сделал светокопию документа, содержащего сведения, относящиеся к государственным секретам и составляющие служебную тайну, и показал ее постороннему человеку. Правда, Станислав Сковородцев, хоть и признает свою вину, говорит, что все было не совсем так, как предполагает сторона обвинения.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству «Гродноэнерго» находится под стражей с сентября 2017 года. Все это время по делу шло следствие, оно установило, что Станислав Сковородцев получал взятки систематически — с 2014 года. Следователи доказали несколько эпизодов незаконного получения денег. Общая сумма — почти 14 тысяч рублей. Последний эпизод уже проходил под контролем правоохранительных органов. Станислав Сковородцев получил на встрече от директора ООО «БелТехпромэнерго» Юлии Пашковской три тысячи долларов. Он открыл свой портфель, а женщина положила туда конверт с деньгами. Обвиняемый утверждает, что сначала брать деньги вообще не хотел, но его собеседница настаивала. После этого эпизода мужчину задержали.

Обвинитель придерживается версии, что должностное лицо, имея доступ к документам предприятия и к информации по проводимым тендерам, могло создавать благоприятные условия для ООО «БелТехпромэнерго», которое и должно было выигрывать аукционы, проводимые РУП «Гродноэнерго».

Однако, по словам Станислава Сковородцева, он не имел никакого отношения к закупкам, а тендер не всегда выигрывало именно ООО «БелТехпромэнерго», которое является дилером российского завода электротехнического оборудования ОАО «ЗЭТО».

О том, как все происходило, Станислав Сковородцев рассказывает долго и обстоятельно. Что познакомился с будущим директором ООО «БелТехпромэнерго» и представителем ОАО «ЗЭТО» в 2001 году, и с тех пор они приятельствовали. Станислав Сковородцев даже пробовался на одну из руководящих должностей на российском заводе, но потом все же передумал. Тем не менее связи остались, и он время от времени консультировал представителей завода и ООО «БелТехпромэнерго» по поводу технических характеристик того или иного оборудования, нужного для белорусской энергетики.

— Понимаете, порой производителю сложно понять, что нужно эксплуатирующей компании, и как сделать необходимое оборудование более удобным в пользовании. Например, вот здесь требуется круглая крышка, а не плоская — и наоборот. Или провода лучше провести через это отверстие, а здесь что-то поменять, — углубляясь в подробности, рассказывает подсудимый.

Сначала такие технические консультации носили безвозмездный характер и выглядели так: представитель ООО «БелТехпромэнерго» Юлия Пашковская передавала Станиславу технические характеристики и схемы оборудования, которое выпускается на заводе, а он, изучив документы, говорил, что и где надо бы подправить. В какой-то момент Юлия передала ему около тысячи долларов. Они лежали в конверте среди документов. Это было в 2014 году. Деньги Станислав решил оставить себе. Время от времени эпизоды с передачей денег повторялись. И все бы ничего, но «БелТехпромэнерго» участвовало в тендерах по закупке оборудования, которое проводило РУП «Гродноэнерго» — и такие «консультации» заинтересовали правоохранительные органы.

Однако Станислав Сковородцев объясняет, что к закупкам и тендерам не имел никакого отношения — и, мол, если бы даже хотел, то не мог бы повлиять на их результаты.

Сковородцев на предприятии отвечал за капитальное строительство и реконструкцию, а также ведал отдельными вопросами, касающимися Островецкой АЭС. В частности — электрической подстанцией «ПС «Островец-Восточная». Здесь тендер выиграла китайская компания, но РУП «Гродноэнерго» осуществляло часть работ. Например, предприятием туда закупались шинные опоры.

По словам обвиняемого, архитектурный проект любого объекта, связанного с энергетикой, разрабатывают в отдельном институте, там же к нему добавляют технические характеристики нужного оборудования. Только после того как проект разработан, он отдается специалистам РУП «Гродноэнерго», которые на его основе разрабатывают строительный проект, а закупка нужного оборудования идет отдельной строкой. Ею занимаются другие специалисты, не те, которые подчинялись Станиславу Сковородцеву. Все объекты внесены в инвестиционную программу, которую утверждают в «Белэнерго», а затем и в Министерстве энергетики.

— Все списки необходимого оборудования и информация о закупках находятся в открытом доступе. Исходя из этого, я просто консультировал своих коллег по некоторым техническим вопросам. Это не происходило перед началом тендеров, а выглядело просто как разъяснение. Эта информация была доступна и другим участникам тендеров, — говорит Сковородцев. — За подобными консультациями представители фирмы обращались официально в наше предприятие, но, не получив ответа, уже просили помочь непосредственно меня и деньги платили, считая, видимо, что всякий труд оплачивается. При этом сумму и время, когда мне передавали деньги, они выбирали сами. Я ничего ни у кого не просил. Хотя понимаю, что, наверное, поступал не совсем правильно.

Что касается второго эпизода, по которому обвиняется Сковородцев, то речь идет о документе, который имел гриф «секретно». В нем содержится информация о строительстве БелАЭС.

— Копию я сделал для того, чтобы мне было легче работать. Я имею доступ к данным документам. Зачем я показал бумагу постороннему лицу, я не знаю и объяснить не могу.

По делу проходят 27 свидетелей, которые будут допрашиваться в течение нескольких дней. Заседания, где будут озвучены сведения, составляющие государственную тайну, будут проходить в закрытом режиме.

Материалы по теме: БелАЭС, Взяточники, Гродненская область, Криминал, РУП «Гродноэнерго»

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